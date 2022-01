"Rakvere teenindusbüroo toimingutest moodustavad lõviosa ehk 80 protsenti sõiduki registreerimiseelne kontrolli toimingud," ütles transpordiameti liikuvuse korraldamise teenistuse direktor Joel Jesse. "Kuna registreerimiseelne kontroll on toiming, mida ei saa sooritada e-teeninduses, pakume seda toimingut teenindusbüroos kõigil viiel päeval eelbroneeringute alusel. Soovitame klientidel võimalusel kasutadagi registreerimiseelsete kontrollitoimingute jaoks just kolmapäeva ja reedet, sest siis on teenindajad keskendunud ainult nendele toimingutele ning teenindus selle tõttu kindlasti kiirem ja sujuvam. Vastavalt klientide vajadusele saame paindlikult lisada juurde registreerimiseelse kontrolli läbiviimiseks eelbroneeritavaid aegasid."