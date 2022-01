Nelikümmend pluss üks aastat mälestusi kohalikust omavalitsusest

Külanõukogusse tööle sattumine ilmselt siiski kuigi ulmeline pole, tutvused ja õnnelikud juhused toovad häid tulemusi ju ka tänapäeval. Vaive Kors juhtus olema külanõukogu tolleaegse sekretäriga samal ajal juuksuris. “Tuli jutuks, et neil on vaba arveametniku koht ja kas mina ei tahaks tulla,” meenutab naine, kes oli tol ajal viimaseid päevi lapsehoolduspuhkusel ja pidanuks peagi naasma tööle Vinni näidissovhoostehnikumi (NST) raamatupidajana. See töö oli väga pingeline, lapsed olid väikesed ning pakutav koht asus kodu lähedal – seega oli ta kohe nõus.