“Kindlasti on linlastel häid ideid, mille seast valida,” ütles Kaljuvee.

Uue nime leidmiseks on kool esitanud üleskutse reaalgümnaasiumi vilistlaste Facebooki grupis. “Tekkiv põhikool kannaks edasi sarnaseid põhiväärtusi ja traditsioone, mis siin majas ligi 50 aasta jooksul välja kujunenud on. Kindlasti on ruumi ka uuendusteks. Soovime pakkuda võimaluse piires rohkem valikaineid ja anda õpilastele suurem vastutus oma õpitee ja õpitulemuse kujundamises,” seisab üleskutses.