Maakonna rahvaarv vähenes 578 inimese võrra

Vinni vallavanem Rauno Võrno tõdes, et vallas ringi sõites on näha paljudes aastaid ja aastaid tühjana seisnud majade akendes valgust. Inimesed on koroona ajal hakanud kasutama kaugtööd ning asunud maakohtadesse elama. “Selle üle on küll hea meel,” sõnas vallajuht. Valla suureks plussiks peab Võrno maakonnakeskuse lähedust.

Võrno sõnul on Vinni vallas olnud kõrgel tasemel sünnitoetus ning eraldi toetus mitmikutele. Kas põhjus on just see või miski muu, kuid lapsi sünnib valda tublisti. Kuni kuueaastaste laste osakaal on tõusnud. Kui 1. jaanuaril 2021 oli Vinni vallas 491 kuni kuueaastast last, siis 2022. aasta alguse seisuga on selleealisi põngerjaid 515. Võrno tõdes, et lasteaiakohtadest on nappus. “Noorte pealekasv on päris tubli,” kiitis ta.