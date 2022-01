Ida-Viru keskhaigla allkirjastas lepingu sisekliiniku rekonstrueerimiseks

Samuti hakkavad seal toimuma ambulatoorsed vastuvõtud infektsioonhaiguste puhul ja eriarstide vastuvõtud. Sisekliinik on Ida-Viru keskhaigla suurim kliinik, kus on olulised nüüdisaegsed tööruumid, palatid ja seadmed. "G-korpuse rekonstrueerimine on märkimisväärne samm keskhaigla arengus, mis aitab tagada parimaid ravi- ja olmetingimusi patsientidele," ütles sisekliiniku juhataja doktor Ljudmila Poklonskaja.