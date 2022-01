Triin Varek tunnistas, et nii kiiresti taasnakatumine tundub uskumatu. "Enesetunne on praegu hea, sümptomitest nohu ja valus kurk," märkis linnapea. Esmaspäeva hommikul testides oli tal kurk vaid kergelt kähe.

Jääkpositiivset tulemust testid näidata ei tohiks, kuna kiirteste on Varekute peres tehtud usinasti, kolm korda nädalas, ning Triin Vareku enda puhul on need pärast tema koroonast tervenemist näidanud negatiivset tulemust.