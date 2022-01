Kool rääkis, et tänapäeva maailmas on aina enam oluline ka vaimse tervise toetamine ja häirete ennetamine – nii eakate kui ka teiste puhul. "Laborisse koondatud tehnoloogiate abil on selleks ka uued võimalused," märkis Kool. Laboris on samuti mitmekülgne valik hoolekandes kasutusel olevatest anduritest, mis on mõeldud eakate jälgimiseks ja nende turvalisuse tagamiseks. Juba praegu korraldatakse uuringuid ja täienduskoolitusi nutiseadmete ja abivahendite kasutamiseks ja kombineerimiseks ning simulatsiooni- ja virtuaalreaalsuse lahenduste kasutamiseks hoolekandes.