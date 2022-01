Veebruaris vajab pikendamist ligi 75 000 vaktsineerimistõendit

"Inimestel, kelle tõendid lühema kehtivusaja tõttu aeguvad, tasub teha tõhustusdoos," selgitas sotsiaalministeeriumi e-teenuste arengu ja innovatsiooni valdkonna nõunik Aurora Ursula Joala. Ta lisas, et inimestel, kellel tõhustusdoos on olnud nende teine doos, näiteks kahe doosiga vaktsineeritud läbipõdenud, tuleb alates veebruarist enda tõendit uuendada, et saada sinna viide tõhustusdoosile.