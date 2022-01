Vallimäel paigaldati kelgumäele lisavalgustus

Rakvere abilinnapea Kert Karus sõnas toona, et valgustuse valmimine on tarneraskuste tõttu toppama jäänud, ja lubas lähiajal tarnijatega asjad korda saada. Nüüd ollaksegi sealmaal, et Vallimäel linnuse kõrval asuvate kelgunõlvade juurde on paigaldatud lisavalgustus, neli valgustit, mis loob turvalisemad võimalused liulaskmiseks ja talverõõmude nautimiseks ka pimedamal ajal. Valgustus oli Vallimäel ka varasemalt olemas, nüüd muutus kelgumägi lihtsalt oluliselt valgemaks.