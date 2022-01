Kaitsevägi ja Kaitseliit uuendavad tankitõrjerelvastust

Tankitõrjerelv Spike SR asendab Kaitseliidus olevaid 90 mm järelveetavaid tankitõrjekahureid. Enne olid kaitseväes kasutusel juhitavad Milani tankitõrjeraketikompleksid, need on aastaid tagasi relvastusest välja läinud.

RKIK relvastuse kategooriajuht Ramil Lipp avaldas heameelt, et nii mahuka ja olulise investeeringu puhul õnnestus projekti eeldatavalt kogumaksumuselt säästa ligi kaks miljonit eurot ja seejuures tõsta oluliselt tankitõrjevõimekust. "Tegemist on ühekordse tankitõrjeraketiga, mille laskeulatus on kuni kaks kilomeetrit ning mis võimaldab rünnata ka liikuvaid sihtmärke. Esimesed tarned saabuvad Eestisse juba aastal 2022," lisas Lipp.