Lähipäevil võib tulla kuni 17 kraadi pakast

Reedel on pilves selgimistega ilm ning hooti sajab lund ja tuiskab. Loode- ja põhjatuul tugevneb mandril 7–12, puhanguti 15 m/s, saartel ja rannikul 12–17, puhanguti 23 m/s, enne keskööd vastu Läänemerd kuni 27 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus –1 kuni –7 kraadi, saarte rannikul tuleb kuni +1 kraadi. Päeval on Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega ja valdavalt sajuta ilm. Ida-Eestis on pilvine ning aeg-ajalt sajab lund ja tuiskab. Puhub põhja- ja loodetuul 8–13, puhanguti 17, saartel ja rannikul kuni 22 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni –5 kraadi.

Laupäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab lund ja kohati tuiskab. Puhub põhja- ja loodetuul 5–10, puhanguti 14, saartel ja rannikul kuni 20 m/s. Külma on 2–6 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Kesk- ja Ida-Eestis sajab aeg-ajalt lund ja võib tuisata. Puhub põhjakaare tuul 5–10, ennelõunal rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Külma on 1–5 kraadi.