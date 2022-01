Lääne-Virumaa inimeste miljon maanteele jäetud tundi

Igal hommikul ärkavad ja lahkuvad sajad tuhanded eestimaalased tund või rohkemgi varem kodust, et võtta ette teekond, mida õhtul siis vastupidises suunas taas korrata. See tähendab, et need sajad tuhanded Eesti inimesed veedavad oma ärkvel oldud ajast enam kui kaks tundi lihtsalt tööle ja tagasi sõites. Ainuüksi Lääne-Virumaal on selliseid inimesi hinnanguliselt koguni 1500. See tähendab, et igal aastal kulutavad Lääne-Virumaa elanikud sõitmisele kokku rohkem kui miljon tundi – see on aeg, mis tuleb pere, kodu, kogukonna, trenni või huvitegevuste arvelt. Inimese heaolu arvelt.