Veebruari alguseks on meil 8 tundi ning selle lõpuks juba 10 tundi ja 25 minutit päevavalgust. Kevadisel pööripäeval, 20. märtsil, saame rõõmustada, et pime aeg on seljatatud, ning edaspidi läheb elu vaid kergemaks – kuni sügisese pööripäevani 22. septembril, mil öö pikkus ületab taas päeva oma.