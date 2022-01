Kadunud elekter tekitas farmis segaduse

Idavere Mõisa lautades on umbes kolmsada veist ning elektrikatkestused tekitavad alati palju segadust. Lisaks valgustusele ja veepumbale vajab särtsu piimatootjale kõige olulisem aparatuur, milleks on lüpsimasinad ja piimajahutid. “Kui lüps hilineb, siis loomad tunnetavad seda, nende heaolu langeb. See lööb farmitöö rütmist välja ja mõjub lõpuks ka toodangule,” selgitas Idavere Mõis OÜ juhataja Siiri Heinpõld, kes ei istunud katkestuse ajal käed rüpes, vaid tegutses, et kari jootmata ega lüpsmata ei jääks.