KIK-i jäätmetoetustega tegeleva projektikoordinaatori Eduard Sizovi sõnul moodustavad biojäätmed ligi kolmandiku segaolmejäätmetest ning seda just seetõttu, et neid ei ole seni olnud mugav tekkekohal liigiti koguda. Nii satuvadki biojäätmed segaolmejäätmete sekka ja muudavad teiste jäätmete taaskasutuse raskeks, vahel lausa võimatuks. 2023. aasta lõpuks peab olema kõikjal Eestis võimalus ära anda biojäätmeid tekkekohal või siis alternatiivina neid kompostida. "Riik tuli omavalitsustele appi, et võimaldada osta oma piirkonna elanikele kodude juurde paigaldatavad konteinerid ja kompostrid," sõnas Sizov ja lisas, et pärast rahastusotsuse saamist korraldavad omavalitsused hanked konteinerite ja kompostrite soetamiseks ning jagavad need elanikele välja hiljemalt 2023. aastal.