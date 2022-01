Rahvaloenduse lõpuni on jäänud mõni päev. "Neid, kes seda veel teha pole jõudnud, kutsun üles leidma need viis minutit, et veebis rahvaloenduse küsimustikule vastata," ütles statistikaameti rahvaloenduse projektijuht Liina Osila. Lisaks pani ta südamele võimalusel aidata veebis vastata oma vanemaealistel sugulastel.