"Testimine ja selle paindlik korraldamine on pandeemias hädavajalikud, et nakatunuid varakult tuvastada ning nakkusahelaid katkestada," ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. Kasvav nakatumine koroonaviiruse omikrontüvega on pannud PCR-testimisele suure koormuse. Selle tõttu on mõistlik keskenduda sümptomitega inimeste testimisele. Koolides aitavad tõhusalt eesmärki täita kiirtestid, mida kasutatakse viiruse leviku tõkestamiseks üha laialdasemalt ka paljudes ettevõtetes ja riigiasutustes.