Kõrgtehnoloogiline robotsünnitaja aitas meedikutel kogemusi saada

Simulatsiooni käigus mängitakse läbi harva esinevad, kuid keerulised situatsioonid, mis sünnituse käigus ette võivad tulla. “Konkreetne simulatsioon toimub sünnitustoas praktilise tegevusena ning hiljem saab meeskond kõike toimunut üheskoos videopildist vaadata ja analüüsida,” rääkis Süvari, rõhutades, et nende koolituse puhul ongi oluline just töö teine etapp ehk ühine analüüs. “Tahame, et saaksime meeskonnas raske olukorra sünkroniseeritult läbi mängida, ja kui see peaks tulema ette päris elus, siis ei tekiks segadust.”