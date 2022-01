Võistlussarjas “TV 10 olümpiastarti” osalejad pabistavad koroona pärast

Koroonapiirangud teevad muret ka kergejõustikunoortele. Rakvere reaalgümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja Sirje Kiviaru sõnul on neil koolis mitu klassi koduõppel ja tema treeningurühmast mitu heatasemelist võistlejat isolatsioonireeglite kohaselt kodus ning ei pruugi järgmisel nädalal kooli esindada. Kodune režiim on ka mõnel üleriigilisel etapil osaleva kooli pedagoogil, siiski mitte reaalgümnaasiumi omal. Õnneks on poolteist nädalat aega, äkki ikka toimuvad positiivsed muutused ja kõik saavad parimas rivistuses osaleda.