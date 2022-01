Tuiskab ja teed on libedad

Riigimaanteed on üle Eesti valdavalt kaetud lumega. Lund ei saja vaid üksikutes kohtades Kagu- ja Lääne-Eestis, kuid ka nendes piirkondades on teekatted lumised või jäised. Kõige tihedam lumesadu on hetkel Kirde-Eestis, kus päeva peale ennustatakse kuni 18cm lund.