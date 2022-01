Kiilasjääl põrkasid kokku veoauto ja sõiduauto

Tallinna poolt tulnud veoki juht Aleksei rääkis, et pärast Haljalat oli ta tundnud, et tee on libe ja sõiduk hakkab vibama. Võttis kiiruse vähemaks ja see oli sohvri sõnul 60 kilomeetrit tunnis. Samas nägi ta, et vastu tulev sõiduauto hakkab tee peal vibama. See oli vahetult kohas, kus neljarealine tee muutub kaherealiseks. "Vaatasin, et saame vist üksteisest mööda napilt, aga ei – sõiduauto rammis vasakpoolset esiotsa," rääkis Aleksei.