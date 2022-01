Lääne-Viru ja Ida-Viru põhjarannikul on teeolud rasked – fikseeritud on tuulepuhangud 18 m/s ning lumesadu muutub järjest tihedamaks. Rasketest ilmaoludest tingitud eriline hoolderežiim tähendab, et teehooldajatel kulub hooldetöödeks rohkem aega kui tavaoludes. Rasketest ilmaoludest tingitud olukorra lõppu prognoositakse täna kella 19-ks.