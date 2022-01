Koroona pealetung sunnib Rakvere kahte kooli uksed sulgema

Äärmiselt kõrged üleriigilised koroonaviiruse COVID-19 nakatumisnäitajad ei ole Rakverestki mööda läinud. Abilinnapea Laur Kaljuvee sõnul on Rakvere gümnaasiumi ja reaalgümnaasiumi tavapärane õppekorraldus tugevalt häiritud ning paljude õpilaste ja ka õpetajate nakatumise tõttu on isolatsiooni suunatud klasside arv käesoleval nädalal väga jõudsalt kasvanud.

"Koolide, terviseameti ja koolipidaja arutelu tulemusena otsustati olukorra parandamiseks viia need koolid alates 24. jaanuarist nädalaks ajaks distantsõppele," sõnas Kaljuvee. "Oluline on nädalane distantsõpe nende koolide õpilastele ka huvihariduses. Terviseameti kogemusele tuginedes on nädalane distantsõpe aidanud nakkuskoldeid ohjata ja vähendada koormust tervishoiusüsteemile," selgitas ta.