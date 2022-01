Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse Lääne-Virumaa ja Harjumaa ida suuna liiniplaneerija Katrin Hanko kõneles, et praeguses olukorras on bussijuhtide otsustada, kas sõita kõrvalteedele või mitte. "Kui bussijuht näeb, et tee on läbimatu, ta võib sinna koos inimestega kinni jääda või võib õnnetus juhtuda, on see tema enda otsustada, kas ta riskib või mitte," selgitas Hanko ja lisas, et täis tuisanud ja läbimatute teede puhul on liinist kõrvalekaldumine põhjendatud.