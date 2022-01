See Pole See Trio esitleb uut videot

"Mind veel ei ole" on Heldur Karmo ja Arne Oidi loodud üks säravamaid 1970. aastate estraadimuusika pärleid, mis on saanud See Pole See Trio käsitluses tänapäevase kõla. Trio kasutas uusversioonis ära live-elektroonika võimalusi ning lõi laulust oma nägemuse, mille krooniks on Kunda lauljatari Jana Küti vokaal.