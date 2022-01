Eestis tasub vaktsineeritute eelistamisest loobuda

Elanike jagamine vaktsineerituteks ja vaktsineerimata inimesteks näib viirusekriisi praeguses olukorras aegunud, sest haigestuvad mõlemad. Elan seda üle omal nahal. Haigestusin COVID-isse väga raskelt, kui olin kaks korda vaktsineeritud. Teist korda sai viirus mind kätte just äsja. Vaheaja järel enne tütre kooli saatmist testisime kogu perega. Abikaasa ja tütar olid negatiivsed, mina olin positiivne koos sümptomitega. Esmaspäeval käisin tegemas PCR-testi ja teisipäeval sain vastuse, et olen uuesti nakatunud, kuigi kolm kuud tagasi põdesin raskelt koroonat. Selle loo kirjutamise ajal oman küll töötamiseks piisavalt energiat, kuid haiguslehte ei välista.

Olen veendunud, et vaktsineerimine kaitseb ühiskonda, kuid sellesse ei peaks suhtuma nagu võluvitsa. Möönan, et linnapeana suhtlen suure hulga inimestega, olles viirusele kättesaadavam, kuigi järgin kõiki soovitatavaid kaitsemeetmeid ja olen usin maskikandja ning käte desinfitseerija.

Vaktsiinipassist loobuda ei saa, sest mitmed naaberriigid peavad inimeste eraldamist tähtsaks. Meie inimestel peab olema võimalus vaktsiinipassi abil välismaale reisida ja endale uksi avada. Kuid Eestis tuleb vaktsiinipassiga seatud piirangud maha võtta. Need ei toimi. Halb on ka see, et inimesed saavad aru ja räägivad omavahel avalikult selle piirangu ebavajalikkusest, mis omakorda suurendab vaktsineerimise suhtes kriitilist meelsust.