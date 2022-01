Rasketest ilmaoludest tingitud eriline hoolderežiim tähendab, et teehooldajatel kulub hooldetöödeks ja rahuldavate sõidutingimuste tagamiseks oluliselt rohkem aega kui tavaoludes. Olukorra lõppu prognoositakse homme kella 12-ks.

Autojuhile tähendab see hoiatus tähelepanu koondamist ainult – ja ainult! – turvalisele sõitmisele. Kui vähegi võimalik, peaks oma sõidu aga üldse edasi lükkama. Kõige parem liikleja raskete ilmaolude ajal on oma sõidu edasi lükanud liikleja, ent kui seda teha ei saa, on abiks mõtestatud, ennetav, sujuv ja teistega arvestav sõiduviis.