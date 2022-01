Raamatute ja rahvatantsuga. Lea Lehtmets

Maaraamatukogud on Lääne-Virumaa keskraamatukogu peaspetsialisti Lea Lehtmetsa töö- ja südameasi. “Maaraamatukogudest väga palju ei räägita, need kipuvad suurte kõrval varju jääma, ehkki on oma piirkonna jaoks väga olulised. Loodan, et alanud raamatukogude aastal see muutub,” ütleb Lea Lehtmets kohe välja kõige rohkem hingel pakitseva. Tal on märksõnad üles tähendatud, et oluline saaks jutuks võetud.