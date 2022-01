"Meie pataljoni A-kompanii 1. ja 2. rühma võitlejate ees seisnud vastane oli tugev ja ülekaalukas, kuid näidates tõelist vaprust ja tarka taktikat suutsid toonased scoutsid vastase paika panna. Ma olen kindel, et ka täna, 103 aastat hiljem, oleme me valmis ükskõik kui suurele vastasele koha kätte näitama. Vaprust, valmidust ja tarkust meil jagub. Ma soovin teile meelekindlust ja tahet püsida eelkäijate poolt sisseseatud teel," ütles Tapal toimunud rivistusel Scoutspataljoni ülem kolonelleitnant Eero Aija.

Malis välisoperatsioonil teenivad scoutsid tähistasid Pikksaare lahingu aastapäeva ajaloolise loenguga. "Meie 47 relvavenna ennastsalgav ja tempokas võitlus Pikksaare raudteejaamas on inspireeriv lugu igale Scoutspataljoni võitlejale ka 103 aastat hiljem. Ajaloos on ka varem esinenud olukordi, kus ilmselges vähemuses võitlevad sõdurid ülekaalukale vastasele koha kätte näitavad, kuid see on meie lugu. Selle mälestamiseks tähistame tagasihoidlikult ka Malis lahingu aastapäeva, kuigi õhtul suundume juba teenistusülesandeid täitma," ütles BKN-11 Estpla rühmaülema abi leitnant Henri Hendrikson.