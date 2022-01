Tiina Mälberg astub lavastajana luulest draamasse

Kuidas Tiina Mälberg, kel pagasis neli luulelavastust ja mereluulepidu, jõudis draamateksti ehk “Alguseni”? Ikka poeetilise sõna kaudu. “David Eldridge’i “Alguses” on mõnes mõttes täpselt seesama asi olemas, mida olen varasemates lavastustes teinud. Saan rääkida inimeste läbi- ja üleelamiste lugusid. Autori keel on poeetiline – väga argises keeles on olemas teatud poeesia. See mind väga võlub.”