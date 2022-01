Nädala kaja: kes mõtleb ministri eest?

Nimelt saatis majandusministeeriumi avalike suhete osakond välja pressiteate pealkirjaga “Valitsus kiitis heaks raudteede arendamise plaanid”. Kuna see plaan puudutab paljuski ka meie maakonna taristut, sättisin end juba sel teemal nupukest kirjutama, kui 13 minutit hiljem tuli uus kiri samast allikast: “Annan märku, et saatsin pressiteate välja ennatlikult. Valitsus ei arutanud teemat ning raudtee arendamise kava 2028. aastani pole veel heaks kiidetud.”

Ikka juhtub näpukaid ja kiri läheb teele valel ajal või valele aadressile – üks lugupeetud treener on mulle näiteks saatnud oma sportlaste tulemuste asemel isikliku pangakonto väljavõtte. Aga see majandusministeeriumi teatis sisaldas ka minister Taavi Aasa kommentaari, kuidas ja mida nad aastani 2028 teevad ning mil moel see Eestile ikka hea on. Kuidas sai minister asja kommenteerida, kui valitsuse istungil asja ei arutatudki? Ja kuidas sai avalike suhete osakond pressiteate valmis kirjutada, kui teema polnudki istungi päevakorras? Kas nad siis ise valitsuse istungitel või sellele järgnevatel pressikonverentsidel ei osalegi?