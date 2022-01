Teatrikinos pakub “Bergmani saar” kvaliteetset meelelahutust

Prantsuse nüüdisaegse autorikino ühe silmapaistvama lavastaja Mia Hansen-Løve film “Bergmani saar” uurib paarikese vahel aegamisi kasvavat hõõrumist, et siis vaatajat hämmastada erootilis-romantilise lõpplahendusega. Chris (Vicky Krieps) on noor filmitegija, kes koos kogenud ja eduka filmirežissöörist abikaasa Tonyga (Tim Roth) on tulnud saarele stsenaariumi kirjutama, legendile austust avaldama ja suve veetma.