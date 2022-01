Kaemus: Andra Teede – ajastu luulevormis märk

“Kaks punkt null” on stsenaristi, näitekirjaniku ja Eesti luule imelapseks peetud Andra Teede kaheksas luulekogu. “Kaks punkt null” räägib naistest nagu autor ise. Naistest, kes jõuavad ja püüavad kõike, aga kellel jääb midagi ikkagi puudu. “Kaks punkt null” räägib riikidest nagu Eesti, kus ei olnud vanasti mitte midagi ja nüüd on liiga palju. Andra Teede sõnul on “Kaks punkt null” ta kõige parem luulekogu.