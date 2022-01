Virumaa Teataja 10 ja 50 aastat tagasi

Rahvusvaheline raamatuaasta

UNESCO peanõukogu otsusel on 1972. aasta kuulutatud rahvusvaheliseks raamatuaastaks. Sellest lähtudes koostas Eesti NSV Riiklik Kirjastuskomitee koondürituste plaani, mis on omakorda rajooni kultuuriasutuste tööplaani aluseks. Mida teeme siis meie, Rakvere rajooni raamatukaupluste töötajad, oma rajoonis kirjanduse paremaks levitamiseks rahvusvahelisel raamatuaastal? Maarahva huvides avame rajooni majandites kolm uut raamatukioskit ja rakendame tööle viis uut kirjanduslevitajat. Samuti korraldame süstemaatilist välismüüki kolhoosides. On plaanitud organiseerida kirjanduse väljamüüke kirjandusõhtutel, mis on pühendatud J. Smuuli 50. sünniaastapäevale Rakvere Rajooni Kultuurimajas ja Kunda Keskkoolis. Loodame, et selleks ajaks jõuavad letile ka J. Smuuli luuletuskogu “Valus valgus” ja lasteraamat “Meremees Murka”. On plaanis kirjandusõhtu “Raamatutegijad ja lugejad”. Külla palume ühelt poolt kirjaniku ja kirjastuse töötajad, teiselt poolt levitajad ja meie lugejate aktiivi. Õhtu on mõeldud kohvikklubina orienteeruvalt märtsikuu lõpul.