"Selleks, et alates 15. veebruarist mugavalt tuludeklaratsiooni esitada, peab inimesel olema kehtiv ID-kaart, Smart-ID, Mobiil-ID või EL riigi e-ID koos kehtivate PIN-koodidega," sõnas maksu- ja tolliameti(MTA) e-büroo teenusejuht Britta Kase. "Sellest aastast alates ei ole e-MTAsse võimalik siseneda läbi internetipanga." Ta tuletas ka meelde, et tuludeklaratsiooni esitamisega pole tarvis kiirustada, sest seda on võimalik teha kuni 2022. aasta 2. maini. "Kuid selleks, et deklareerimise ajaks oleksid dokumendid ja PIN-koodid olemas, tulebki juba praegu nende kontrollimisega pihta hakata," ütles Kase.

ID-kaart on läbi aastate edasi arenenud ning see on jätkuvalt turvaline viis ennast veebis tuvastada. "Kuna ID-kaart on kohustuslik dokument, siis suurel osal Eesti inimestest on see ka rahakotis olemas ja valmis kasutusteks nii füüsilises kui ka digitaalses maailmas," ütles riigi infosüsteemide ameti elektroonilise identiteedi osakonna juhataja Maiu Nagel.