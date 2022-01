Eelolev nädal toob vaheldumisi külma ja sula

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu teisipäeva pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lörtsi ja vihma, sisemaal ka nõrka lund. Hommikul pilved hõrenevad. Puhub läänekaaretuul 5-12, öö hakul rannikul edelatuul puhanguti kuni 15 m/s. Hommikuks pöördub tuul loodesse ja nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadi. Teedel varitseb libeduseoht. Teisipäeva päeval on pilvi vähe ja ilm on sajuta. Puhub loode- ja põhjatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur langeb -2 kuni +2 kraadini, õhtuks laialdaselt alla -5 kraadi. Libeduseoht püsib.

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaaretuul 1-7, hommikul tugevneb saartel edelatuul puhanguti 11 m/s. Külma on 6-12, kohati kuni 15, saartel ja läänerannikul tuleb -5 kuni +1 kraadi. Kolmapäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Keskpäeva paiku jõuab saartele lumesadu, mis laieneb pärastlõunal aeglaselt mandrile, kohati tuiskab. Saartel läheb sadu järk-järgult üle lörtsiks ja vihmaks, on jäiteoht. Puhub edela- ja lõunatuul 5-11, saartel puhanguti 16 m/s. Õhutemperatuur on 1-6, saartel ja läänerannikul 0 kuni +3 kraadi.