Lääne-Virumaal ühistransporditeenust pakkuva aktsiaseltsi Go Bus Rakvere regiooni direktor Rein Kaljuveer rääkis, et reedel valitsenud ekstreemsete ilmaolude tõttu jätsid paljud bussijuhid enda ja reisijate turvalisuse huvides liinile minemata. Mõnda sohvrit aga keelas liinile minemast firma juhtkond ise. Seda juhul, kui oli juba eelnevalt teada, et selle liini läbimisel võib ette tulla olulisi probleeme.