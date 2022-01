Kersti Kaljulaid: "Tänapäeval ei tohi poliitikud nalja teha, seda ei pruugita mõista"

Rohkem kui paarkümmend aastat tagasi, ajal, mil Kersti Kaljulaid polnud veel president Kaljulaid, vaid tavaline peaministri nõunik, oli Mart Laaril komme helistada talle näiteks kell kaks öösel ja küsida, milline on Bulgaaria SKP? See infokild jõudis omal ajal Virumaa Teataja artiklisse ja Ekspressi huumorilisa Kranaat sai sellest inspiratsiooni, et oma naljaviktoriinis küsida: mis on Mart Laari taskus, kas pliiats, Kersti Kaljulaid või taskurätik?