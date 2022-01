Lääne-Virumaal koordineerib seltsiliste otsimist ja rakendamist Katrin Nõlvak, kes on ka Eesti Punase Risti kohaliku osakonna sekretär. Temaga on siiani ühendust võtnud kogu maakonnast seitse inimest. Veebruaris tehakse huvilistele kahepäevane koolitus, misjärel hakkavad nad külastama eakaid ning erivajadustega abivajajaid.

"Ootame igas vanuses vabatahtlikke, kelle sooviks on inimesi aidata," rääkis Nõlvak, kes kutsub iga soovija kõigepealt vestlusele. "Oluline on ka see, et soovijat poleks minevikus karistatud varguste, füüsilise vägivalla või muu eest."