Igal aastal tunnustab ja tänab kaitseministeerium Eesti riigikaitse arendamist toetanud inimesi. Kaitseminister Kalle Laanet ütles oma pöördumises, et vaatamata keerulistele aegadele on rõõm tõdeda, et erakordseid saavutusi ja edasiminekuid on olnud nii riigis endas kui ka rahvusvaheliselt.