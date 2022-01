Juhtkiri: mis see EKRE siis on?

EKRE teemavalik ja põhimõtete muutumine on aga ikka väga kummaline. Täpselt seda juttu, mis hetkel tundub peale minevat, räägitakse. Ajal, mil EKRE oli valitsuses, ei tulnud nende vaktsiini- ega piirangutevastasus kuidagi esile. Postimehe ajakirjanik Priit Pullerits on välja otsinud Mart Helme sõnad piirangute kohta 2020. aasta kevadest: “Kes ei taha kuulda võtta, see peab tunda saama – riigil on õigus määrata trahve ja kasutada muid jõumeetodeid ja vajaduse korral me hakkame seda tegema [---], kui tegemist on inimestega, kes ilmselgelt ignoreerivad oma kohustusi ja kuritarvitavad oma õigusi.”