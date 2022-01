Kommentaar: milliseid uusaastalubadusi Eesti inimesed andsid?

Uusaastalubadusena on ülekaalus lubadus nautida elu ja reisida, samas kui treenimine ja kaalulangetamine kaotasid aastaga populaarsust. Uusaastalubaduste andmine on samuti languses – kui 2021. aasta alguses uuringufirma Norstat tehtud küsitluse järgi andis endale mõne uusaastalubaduse täpselt 50 protsenti inimestest, siis sel aastal langes see 43 protsendi peale.