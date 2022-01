Reinar Hallikul on hea meel, et Kristo Saage (pildil) karjääri lõpus ka ilusas vormis mängida saab. FOTO: Reinar Halliku Korvpallikool

Vanad mehed tõestavad, et vorm võib kõikuda, aga klass on igavene. Kristo Saage suudab jätkuvalt platsil asjad paika panna. Reinar Hallikul on hea meel, et Saage talle Iisakule appi tuli. Endised Tarva mehed jälle koos platsil.