Males selgusid 2021. aasta meistrid

Esikohta otsustav mäng jäi turniiri viimaseks. Eino Vaheril oli valgetega vaja võitu Kalev Pagari vastu, sest viigi korral oleks saanud otsustavaks see, kummal on omavahelises partiis mustad. Eino Vaheril ei õnnestunud võitu välja pigistada, partii lõppes viigiga ja Kalev Pagar kindlustas endale sellega turniirivõidu. Kokku peaks see Pagaril olema koos kunagiste Rakvere rajooni meistritiitlitega seitsmes maakonna esimaletaja tiitel. Pronksmedali sai kaela ka varem maakonna meistrivõistlustelt mitu medalit võitnud Raido Sune.