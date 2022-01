Kadrina tervisekeskuses avati hea tunde tuba

"Tegime seda kaua, aga hea meel on, et valmis sai," ütles Kadrina vallavanem Kairit Pihlak avamisel peetud kõnes. Pihlak nentis, et valla korraldatud tugiteenuste keskus pole Eestis uudne nähtus, ent seda on väga raske teha, kuna nõutud spetsialiste pole palju ning asutused ei taha tihti anda oma spetsialiste ühiskasutusse. Pihlak tõi näiteks, et kui õppeasutustes töötavaid spetsialiste kiputakse vajadusel rakendama ka muude ülesannete täitmiseks, teinekord näiteks asendusõpetajatena, siis eraldi tugimeeskonnana saavad nad hea tunde toas teha ainult oma tööd.