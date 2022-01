Maakonda on tabanud autotulede varguste laine

Politsei sai teate, et 27. detsembril olid Kundas elumaja ette pargitud sõiduautolt Toyota Land Cruiser varastatud lisatuled. Vargusega tekitatud kahju oli 320 eurot.

Politsei on kõikide juhtumite puhul alustanud kriminaalmenetlust.

Rakvere politseijaoskonna juhtivuurija Key Paju rääkis, et kui vähegi on võimalik, tuleb parkida alati võimalikult valgustatud kohta ja valvekaamerate lähedusse. "Varas tahab tegutseda varjatult ja tunnistajateta. Käidavas ja hästi valgustatud kohas on vargal raskem märkamatult tegutseda," sõnas Paju.