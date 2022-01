Täna pärastlõunal tegid maja juures vaikides tööd kaks meest, kes ütlesid, et neil on juhtunust rääkimine ära keelatud.

Korteriühistu esimehe Kaido sõnul oli tegemist puhta tööõnnetusega. Eile olid töömehed maja plekkkatuse puhtaks teinud, et seal täna toimetada. Katusele läinud mehel, vanuses 40–45 aastat, olid korteriühistu juhi kinnitusel turvarakmed peal. Turvarihma ühe otsa jõudis ta rakmetele kinnitada, ja kui hakkas teist otsa siini külge kinnitama, jalg libises ja mees kukkus alla. "Viimane liigutus oli mehel veel teha," kommenteeris Kaido traagiliselt lõppenud õnnetust. Kuigi töömehed olid eile katuse puhtaks teinud, on plekkkatus ikkagi libe, nii et seal võib libastuda.