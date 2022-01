Virumaa Teataja lood jõudsid maakonnalehtede parimate hulka

Maakonnalehes ilmunud parima uudise nominendiks on Aivar Ojaperve Virumaa Teatajas 28. septembril ilmunud lugu "Volikogudesse kandideerivad ka endised röövlid, narkomaanid ja pisipätid".

Ojaperv tõdes, et pea kõik Eesti väljaanded lappasid kohtuotsuseid – need on netis saadaval, kui osata otsida – ja panid kiretult kirja. "Mulle selline lähenemine ei meeldinud," tunnistas Virumaa Teataja ajakirjanik, kes oli otsinud meie maakonnas kandideerijate seast välja mitu kriminaalse taustaga kandidaati ja suhelnud nendega personaalselt.