Kitsed ja põdrad käivad rapsiga “napsutamas”

Tõrma Jahiseltsi esimees Kahro Karrik ütles, et rapsi söönud kitsi on leitud igal aastal, eriti kevadtalvel. “Tundub, et kitsedele on ohtlikud teatud rapsisordid. Eelmisel aastal tuli meie jahimaadelt teateid kahest juhtumist, millest üks leidis aset Assamalla ja Kadila vahel. Ühte kitse ei leidnud meie mehed üles, aga teine saadi kätte ja likvideeriti. Metskitse asurkond on küll suur, aga suur on ka küttimissurve, eriti erametsades. Ma ei usu, et kitse arvukus enam kasvab, sest ilves on hakanud seda kontrolli all hoidma,” rääkis Karrik.