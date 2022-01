Eesti Muusikaauhindade jagajaid tabasid kriitikanooled

Aasta naisartisti ja aasta elektroonikaartisti auhinnale esitatud Maarja Nuut väljendas Facebookis "tagasihoidlikku nurinat" selle üle, et galal esinejatena välja kuulutanud artistid olid eranditult vaid mehed, ehkki nomineeritud oli ka mitu naist. "Muidugi, tegu pole ju lõpliku nimekirjaga, aga siiski ei tunne ma, et oleks õige kutsuda inimesi ostma 39-eurost piletit üritusele, mis reklaamib end aasta muusikasündmusena ja kus kuuleb-näeb "Eesti absoluutselt parimate artistide esinemist", ning sealjuures hõikab välja (poolkogemata?) kava, mis näitab meie muusikamaastikul toimuvat nii ühetaolise nurga alt," on kirjas postituses.